«الرقابة النووية» تعتمد اتفاقيات تعاون جديدة

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على عدد من الاتفاقيات الجديدة للتعاون في مجال الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وبناء القدرات. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس أخيراً، حيث عرض مدير عام الهيئة، كريستر فيكتورسون، تقريراً عن أهم المستجدات حول أنشطة الهيئة الرقابية، وجهودها لتطوير خدماتها تحت مظلة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، بأن الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس، تغطي مجالات الأبحاث والدراسات تحت مظلة وكالة الطاقة النووية، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرات في مجالات، مثل إدارة الحوادث، وتشغيل غرفة التحكم، والأمن السيبراني.