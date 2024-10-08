بيان من "طيران الإمارات" بخصوص رحلاتها إلى وجهات إقليمية

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنه بعد إجراء مراجعة تشغيلية، استأنفت الناقلة رحلاتها من وإلى العراق (البصرة وبغداد). وسيتم قبول المتعاملين الذين يمرون عبر دبي إلى وجهاتهم النهائية في العراق للسفر.

وذكرت على موقعها الشبكي أنه تم إلغاء الرحلات من وإلى إيران (طهران) في 08 أكتوبر 2024. في ما تظل رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت ملغاة حتى 15 أكتوبر 2024.

وأوضحت أنه يتعين على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بالناقلة إذا كانوا قد حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة.

وأضافت: يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة إدارة الحجز الخاص لتلقي التحديثات.

وذكرت: نحن نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات.