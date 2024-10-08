شركات الطيران ترفع طاقتها التشغيلية في مطارات الدولة

أظهرت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية، أن شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية، ستشغل نحو 7.48 ملايين مقعد على الرحلات الدولية (نحو 15 مليون مقعد في الاتجاهين) خلال أكتوبر الجاري، بنمو 9%، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي، وبزيادة بلغت نحو 618 ألف مقعد إضافي.

وبحسب المؤسسة، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، استحوذت السوق الإماراتية على نحو 33% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة، سجلت نحو 22.67 مليون مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري، بزيادة 3.9% مقارنة مع أكتوبر 2023.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، حلّت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة بنحو 6.6 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.65 مليون مقعد، فيما واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات أداء قياسية، حيث أظهرت البيانات أن عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر المطار وصل إلى نحو 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري بنمو 5.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مطار الدوحة جاء بالمركز الثاني بـ2.65 مليون مقعد، بنما حلَّ مطار جدة ثالثاً بنحو 2.46 مليون مقعد، تلاه في المركز الرابع مطار الرياض بنحو 1.96 مليون مقعد، ثم مطار زايد الدولي، مسجلاً 1.49 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري، وهو ما يعادل زيادة بـ262 ألف مقعد إضافي على أكتوبر الماضي.