بيان من "طيران الإمارات" بخصوص رحلاتها إلى وجهات إقليمية

قالت شركة طيران الإمارات إنه بعد إجراء مراجعة تشغيلية، ستستأنف الشركة خدماتها إلى عمّان اعتباراً من 6 أكتوبر 2024.

وأضافت في بيان على موقعها الشبكي انه بالنسبة لرحلات طيران الإمارات من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) تبقى معلقة حتى 7 أكتوبر 2024.

وتابعت: تظل رحلات طيران الإمارات إلى بيروت معلقة حتى 15 أكتوبر الجاري.

وأضافت أنه يتعين على العملاء المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بالناقلة إذا كانوا قد حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة.

وذكرت: نحن نراقب الوضع في المنطقة عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات.