5 دول تستحوذ على 67.1% من تدفقات الاستثمار إلى دبي

أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستحوذت على 67.1% من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2024.

وتصدرت الهند قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 19.9%، تلتها سويسرا بنسبة 19.6%، والولايات المتحدة بنسبة 12%، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3%، وفرنسا بنسبة 7.4%.

أما من حيث عدد المشاريع، فتصدّرت المملكة المتحدة الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.4%، تلتها الهند بنسبة 13.7%، والولايات المتحدة بـ12.7%، وإيطاليا 4.2%، وفرنسا 4.2% من إجمالي المشاريع.