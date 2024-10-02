«أدنوك» تقدم عرض استحواذ على «كوفيسترو» للكيماويات

أعلنت «أدنوك»، أمس، أن شركة «أدنوك الدولية المحدودة» (أدنوك الدولية) التابعة لها، أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»(كوفيسترو)، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع المواد الكيماوية، وقدمت لمساهميها عرض «استحواذ عام طوعي» مقابل 254 درهماً (62 يورو) للسهم الواحد.

وتعتبر «كوفيسترو» شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة، وتمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة والمنتجات، التي تدعم خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، وتقدم خدماتها لأكثر من 8500 عميل عالمي من خلال 48 موقع إنتاج في مختلف أنحاء العالم، و13 منشأة للبحث والتطوير.

وتحتل «كوفيسترو»، من خلال توفيرها لأكثر من 10 آلاف و700 حل متخصص عالمي المستوى، مكانة متقدمة في تصميم وتصنيع منتجات متخصصة، تدخل في صناعة أشباه الموصلات، مثل حاويات الشرائح، وحاملات الرقائق، والبلاستيك، والمواد الهندسية عالية الأداء، والطلاء، والمواد اللاصقة، إضافة إلى المواد الضرورية للمكونات المختلفة المستخدمة في مراكز البيانات، وأنابيب الهواء، وحلول الإدارة الحرارية للخوادم، والمكونات الهيكلية التي تدعم نمو وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنتاج حلول موصلة للحرارة، وتوفير تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.

وتعد الاتفاقية إنجازاً مهماً ضمن استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع دولياً، المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة منخفضة الكربون.

ويدعم هذا الاستحواذ، عند استكمال تنفيذه، هدف «أدنوك» في أن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع (كوفيسترو) التي تعد شركة عالمية المستوى، تمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة، وتحتل مكانة رائدة في توظيف حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج الكيماويات، من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة».

وأضاف: «تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع استراتيجية (أدنوك) للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات».