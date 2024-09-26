3.39 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 6.25 مليارات درهم، منها مبيعات بقيمة 3.39 مليارات درهم بعد تنفيذ 1420 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي الرهن العقاري بلغ أكثر من 2.73 مليار درهم، عبر تنفيذ 148 صفقة، فيما بلغت الهبات نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 معاملة.

وتوقع تقرير مؤشر الفقاعة العقارية العالمية لعام 2024 الصادر عن بنك «يو بي إس» حديثاً، أن تشهد السوق العقارية في دبي، أعلى نمو بين المدن العالمية الكبرى هذا العام. وأشار التقرير إلى أن تصنيف دبي، ارتفع من 0.14 نقطة في العام الماضي، إلى 0.64 نقطة خلال العام الجاري، كما قفز ترتيب الإمارة في المؤشر من المرتبة 23 في عام 2023، إلى المرتبة 14 في عام 2024.