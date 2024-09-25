تدريب 32 مواطناً للعمل في المجال اللوجستي والجمركي

التحق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى، ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها دائرة جمارك دبي، بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم استلام ما يزيد على 500 طلب، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشح.

وذكرت «جمارك دبي» في بيان، أمس، أنها تقدم التوجيه والدعم للطلاب ولموظفيها لمواصلة التعليم في التخصصات الأكاديمية النوعية بهدف تأهيلهم وتدريبهم للعمل في المجال اللوجستي والجمركي، حيث يكتسب الطلاب من خلال البرامج الدراسية فهماً شاملاً لإدارة الأعمال والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية، وتمكينها من الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث توفر هذه البرامج فرصاً للشباب لإثبات جدارتهم وإكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل».

وأضاف: «أصبح التوطين أولوية بالغة الأهمية بسبب فوائده الاقتصادية والاجتماعية، وتتواصل جهودنا لقطع خطوات ملموسة في هذا التوجه الاستراتيجي، كما أننا متفائلون بأنه في المستقبل القريب، ستحقق دبي ودولة الإمارات معدلات توطين متقدمة».

بدوره، أكد مدير عام «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، أن الدائرة تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي، حيث تعد الدائرة رائدة في مجال إطلاق البرامج التدريبية التخصصية للراغبين في إتمام دراستهم في مختلف مجالات القطاع الجمركي واللوجستي، وكذلك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهما.

وتشمل برامج المنح الدراسية التي أطلقتها «جمارك دبي» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، برنامج البكالوريوس في «التجارة العالمية والجمارك واللوجستية» لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والتجارة الرقمية وإدارة سلسلة الإمداد.