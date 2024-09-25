خالد بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «إتش إس بي سي»

استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، السير مارك تاكر.

وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب أبوظبي التنفيذي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية، ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها منظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي.

كما تم استعراض أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي توظفها أبوظبي، لمواكبة تطلعات المستقبل، ومنهجية الإمارة في استقطاب أبرز الخبرات والتجارب الرائدة عالمياً، لترسيخ مكانتها وجهة لجذب الاستثمارات العالمية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على التسهيلات والتشريعات التي توفرها البيئة التنافسية للاستثمار في أبوظبي، من خلال استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تماشياً مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، وتلبية للطلب المتزايد على الخدمات في مختلف القطاعات الرئيسة.

حضر اللقاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش.

ومن جانب «إتش إس بي سي»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة جورج الحديري، ورئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط عبدالفتاح شرف، ورئيس مجلس إدارة «إتش إس بي سي» القابضة في منطقة الشرق الأوسط عضو مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط سمير عساف، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مجموعة «إتش إس بي سي» ستيفن موس، والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات محمد المرزوقي.