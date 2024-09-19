«طيران الإمارات» تشغّل طائراتها المحدثة إلى 6 مدن أميركية

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، تشغيل طائراتها المحدثة من طراز «بوينغ 777» إلى ست وجهات في الولايات المتحدة، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، لتوفر للعملاء تجربة متطورة في جميع الدرجات، لاسيما الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية واسعة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستشغّل الطائرات المحدثة على رحلات مباشرة إلى شيكاغو، وبوسطن، ودالاس فورت، ورث وسياتل، إلى جانب رحلاتها إلى بوغوتا عبر ميامي، وإلى نيوآرك عبر أثينا، مشيرة إلى أن الطائرات المحدثة تتميّز بأربع درجات للمقصورة بتصميمات وتجهيزات داخلية فريدة.

وأوضحت الناقلة أنها ستخدم شيكاغو بثلاث رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الأول من نوفمبر، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 22 نوفمبر 2024، كما ستُسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً إلى بوسطن اعتباراً من 10 ديسمبر 2024، على أن تصبح رحلة يومياً ابتداء من 18 ديسمبر 2024.

وأضافت أنها ستخدم دالاس فورت ورث، بثلاث رحلات أسبوعياً أيضاً اعتباراً من التاسع من يناير 2025، لتصبح رحلة يومياً اعتباراً من 15 يناير 2025، فيما ستُسيّر إلى سياتل رحلتين يومياً اعتباراً من 24 يناير 2025، ومثلهما إلى نيوآرك ابتداء من 10 فبراير 2025.

وبالنسبة لميامي، ستُسيّر الناقلة أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من الأول من مارس 2025.

وبذلك توفر «طيران الإمارات»، الدرجة السياحية الممتازة إلى 10 وجهات من ضمن 12 وجهة على شبكة الناقلة في الولايات المتحدة بحلول فبراير المقبل، إلى جانب توفيرها لوجهتين في أميركا الجنوبية مع انضمام بوغوتا إلى ساو باولو.

وستتوافر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لـ«طيران الإمارات» الآن على مزيج من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، التي تصل إلى 12 مدينة ضمن شبكة الناقلة التي تضم 19 وجهة في الأميركتين.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، «نتطلع إلى تقديم مستوى جديد من الراحة والخصوصية إلى المزيد من المدن من خلال المقصورات المحدثة على طائراتنا من طراز (بوينغ 777)، لاسيما مع النجاح اللافت والطلب الكبير على الدرجة السياحية الممتازة على خطوط مثل مطار (نيويورك جون إف كينيدي) ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن التي نخدمها بطائراتنا من طراز (إيرباص A380) المحدثة».