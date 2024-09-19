نقل الخدمات العقارية في «الريم» إلى «أبوظبي العالمي»

أعلن كل من سوق أبوظبي العالمي، ودائرة البلديات والنقل، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لـ«أبوظبي العالمي». وأفاد السوق، في بيان، بأنه في ضوء توسيع نطاقه ليشمل جزيرة الريم، تضع مذكرة التفاهم الأسس لبناء شراكة استراتيجية بين «أبوظبي العالمي» ودائرة البلديات والنقل، بهدف نقل الخدمات العقارية، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البلدية المُقدمة للمقيمين والشركات العاملة في النطاق الجغرافي للسوق. وتحدّد المذكرة كل الأدوار والمسؤوليات للطرفين، بما يضمن عملية انتقالية سلسة للقطاع العقاري في جزيرة الريم من الدائرة إلى السوق، وتعزيز التعاون في التخطيط العمراني والبنية التحتية.