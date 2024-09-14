«الأوراق المالية» تصفّر البيروقراطية في 12 خدمة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها بتنفيذ المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها أخيراً من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائماً إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة.

وأشادت السويدي، بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.

وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة المناخ التشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.