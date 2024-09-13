«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلتين يومياً إلى باريس

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن توسيع خدماتها إلى باريس، مع تسيير رحلتين يومياً بين أبوظبي والعاصمة الفرنسية، اعتباراً من 15 يناير 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الشركة، آريك دي: «يسعدنا أن نقدم رحلتين يومياً، حيث تؤكد عودة طائرة (A380) إلى باريس، متبوعة بإضافة طائرة (787-9) دريملاينر ذات الدرجات الثلاث، التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات».

وأضاف: «مع الرحلات اليومية المزدوجة، تعمل (الاتحاد للطيران) على تعزيز الاتصال بين أبوظبي وباريس، ما يزيد من دمج العاصمة الفرنسية مع شبكة الناقلة العالمية، إضافة إلى تعزيز السفر السلس إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وما وراءهما، ما يجعل أبوظبي مركزاً رئيساً للسفر الدولي».

وذكر أنه تم تحديد مواعيد الرحلتين اليوميتين بشكل ملائم للمغادرة والوصول في الصباح والمساء، ما يوفر للمسافرين المرونة في اختيار الجدول الزمني الذي يناسبهم بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الرحلات تعكس الطلب القوي على السفر بين أبوظبي وباريس.