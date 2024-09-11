انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» اليوم

ينظم مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، اليوم، النسخة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، الذي تستمر أعماله على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركات من 100 دولة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودورها الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تنظيم الحدث العالمي في دبي، رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدّرها المشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبنّي حلول مبتكرة تسخر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات، كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي الدؤوب نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

وتستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6000 مشارك، ونحو 500 مستثمر، و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في حين يسعى المهرجان لاستقطاب أكثر من 30 ألف مشارك سنوياً خلال دوراته المقبلة.

وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية (يونيكورن)، إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية، و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يكشف (مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3) كيف أصبحت هذه التكنولوجيا عاملاً مهماً في إعادة تشكيل الخدمات التقليدية، كما يؤكد المهرجان دور مركز دبي المالي العالمي ومجمع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) في جعل دبي قوة دافعة نحو تسريع التبنّي العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «المهرجان، يعتبر ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي في إطار تعزيز بصمة دبي العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز ريادة المركز في هذا المجال».