دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقّع اتفاقية تعاون مع منصّة "نون" لدعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع "نون"، المنصّة الرقمية المحلية الرائدة، لإطلاق برنامج تجارة إلكترونية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

تندرج الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة ضمن مشروع "تجّار دبي" الأوسع، وهي واحدة من عشر مبادرات تحولية (D33) أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إبراز وتمكين الجيل الجديد من تجّار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتهيئة البيئة لروّاد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي لاعتماد قنوات وأدوات رقمية جديدة تتيح لهم توسيع أعمالهم محلياً ودولياً.

تلعب مبادرة "تجار دبي" دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي بصفتها وجهة عالمية لريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات فرصة ترسيخ حضورها على الإنترنت، واعتماد التقنيات الرقمية في عمليات سلسلة التوريد، والوصول إلى قنوات التجارة الإلكترونية. وتركز هذه المبادرة على بناء شراكات متينة مع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجالات الأعمال، ومزودي الحلول الرقمية، للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في توفير مجموعة أدوات ومحفّزات وآليات دعم تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التواصل مع العملاء عبر الإنترنت.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة محمد العبّار، المؤسس ومدير موقع "نون". حيث قام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون.

ومن المقرّر، أن يركّز البرنامج في بدايته على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التواجد بشكل أساسي على منصة التجارة الإلكترونية، وبعدها التوسع وتحقيق الازدهار في الأسواق الرقمية. حيث ستقدّم مبادرة "تجّار دبي"، بموجب الشراكة مع "نون"، مجموعة من الحوافز لدعم التجار لأول مرة، وكذلك الناشطين مسبقاً في هذا المجال للاستفادة من مميزات المنصة الفريدة. كما يمكن للتجار الإماراتيين الاستفادة من مزايا إضافية، بما في ذلك الدعم الشخصي من خلال برنامج "نون محلي".

تشمل قائمة الحوافز والدعم المقدمة لمشتركي "تجّار دبي" ما يلي:

دعم عمليات التأسيس: تجربة مخصصة مع خدمة إدارة حساب يومية لتسريع وتسهيل عملية التسجيل والإعداد .

التدريب: المشاركة في ورش عمل وندوات ومعلومات حول المبيعات والتخفيضات طوال رحلة البيع .

زيادة تواجد وحضور البائع: باقات إعلانية وإمكانية الظهور بمكان بارز على منصات "نون ".

سرعة التوصيل: إعطاء الأفضلية للتجّار المؤهّلين للوصول إلى منصّة التجارة الإلكترونية السريعة من نون (نموذج التسليم في 15 دقيقة).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي هي العمود الفقري لاقتصادنا والعامل الرئيسي لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي. فيما يعكس مشروع "تجّار دبي" وتحالفنا الاستراتيجي مع ’نون‘ التزامنا المشترك تحت مظلة "D33" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل مباشر والاستثمار في نجاحها بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة وتشجيع الابتكار. كما أنه ومن خلال الاستفادة من التجارة الإلكترونية كأداة قوية لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية، نسعى إلى تزويد الأعمال التجارية بالعناصر الأساسية للنمو والتوسع في أسواق جديدة، مما يضفي مزيداً من الزخم لمشروع ’تجّار دبي‘. وستكون ’نون‘ مساهماً رئيسياً في هذا المشروع لفتح الإمكانيات الرقمية للبائعين في دبي".

ومن جهته، قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لنون: "إحدى الأهداف الأساسية لموقع نون كانت دائماً تمكين رواد الأعمال المحليين وتعزيز بيئة تجارة إلكترونية نابضة بالحياة، مما يوفر لجميع البائعين، بغض النظر عن حجمهم، فرصة متساوية للنجاح. مع إطلاق مبادرة تجار دبي، نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتقديم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وسيلة جديدة لتعزيز وجودهم على الإنترنت وزيادة نطاق وصولهم باستخدام أدوات وأساطيل نون."

وتعكس الشراكة بين دائرة الإقتصاد والسياحة و"نون"، نموذج التعاون الاستثنائي بين القطاعين العام والخاص في دبي، للاستفادة من المميزات الرئيسية وتبادل الخبرات وتقديم عروض قيمة فريدة تواكب تطلعات الجميع وتدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. ويشكل هذا التعاون نقطة انطلاق مهمة للمضي قدماً في تحقيق رؤية مشروع "تجار دبي" ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيما في ظل خبرة "نون" وسجلها الحافل.