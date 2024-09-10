إطلاق برنامج «مسرّع» للتكنولوجيا الزراعية

أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج «مسرّع AgriX الزراعي» الذي يهدف إلى دفع عجلة التطوير في القطاع الزراعي، وضمان استدامته، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وتسعى هذه المبادرة إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي بدولة الإمارات من خلال تزويد المزارعين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بالحلول المالية المتخصصة وأدوات التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، في بيان أمس، إن البرنامج يأتي ضمن إطار التزام المصرف بترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لإنتاج الغذاء المحلي المستدام، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.