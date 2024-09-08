اتفاقية تعاون تكنولوجي لتوسيع نطاق الحلول الرقمية

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«شركة سالزر تكنولوجيز» عن توقيع اتفاقية تعاون تكنولوجي استراتيجي لتوسيع نطاق الحلول الرقمية.

وأفاد بيان أمس، بأن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في الشراكة بين الشركتين، حيث تلتزمان بتحديد الفرص واستثمارها بما يتماشى مع الشروط والأحكام المحددة في الاتفاقية، في وقت ستوظف فيه «مورو» و«سالزر تكنولوجيز» خبراتهما لتقديم حلول متطورة للسوق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، محمد بن سليمان: «أثبتت (سالزر تكنولوجيز) أنها شريك موثوق برؤية مستقبلية تتماشى باستمرار مع رؤيتنا لتعزيز التحول الرقمي، إذ تُشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مساعينا لتعزيز عروض خدماتنا، ما يتيح لنا دمج قدراتنا وخبراتنا لتقديم قيمة أكبر للمتعاملين».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«سالزر تكنولوجيز»، سندار لاكشمانان: «تمثل شراكتنا مع مورو نقطة تحوّل مهمة لـ(سالزر تكنولوجيز)، مع توسّعنا المستمر في سوق الإمارات، كما يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول سحابية واستضافة متميزة، مع تعزيز الامتثال والموثوقية لعملائنا».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لـ(مورو)، والإطار التنظيمي المتين، فنحن على أتم الاستعداد لدعم الشركات الشريكة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما نطمح معاً إلى تقديم جودة خدمة استثنائية ورضا متعاملين يفوق التوقعات».