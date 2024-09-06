«دوكاب للمعادن» تضاعف إنتاجها إلى 110 آلاف طن من الألمنيوم سنوياً

أعلنت «دوكاب للمعادن»، التابعة لمجموعة «دوكاب» الإماراتية، عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100% لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لاسيما منتجات الألمنيوم والنحاس، ما يعزز دورها الأساسي في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية، كما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة.

جاء الإعلان عن مضاعفة «دوكاب للمعادن» سعة إنتاج الألمنيوم لديها من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً، ضمن أعمال منتدى «توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار»، الذي نظمته الشركة أمس، بالتعاون مع «ميدل إيست إيكونوميك دايجست، ميد»، بهدف تعزيز التزام الشركة بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن، وتوفير منصة جامعة لأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الرائدة في الصناعة، واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاع، ودعم تطوير الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الخطوة النوعية تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية. ويلبي رفع السعة الإنتاجية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم والنحاس، كما يعكس التزام «دوكاب للمعادن» بتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم النمو الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوّع، إن «الخطط الاستراتيجية لدى (دوكاب) تعزز القدرات الإنتاجية والصناعية باستثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف: «مضاعفة طاقاتنا الإنتاجية، لاسيما في قطاع الصناعات المعدنية، ستعزز قدرة الصناعة الإماراتية في أن تلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة (صُنع في الإمارات)، وتدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، محمد الأحمدي، حرص الشركة على تعزيز إمكانات دولة الإمارات من خلال مضاعفة السعة الإنتاجية للألمنيوم في الشركة من 55 ألف طن سنوياً إلى 110 آلاف طن سنوياً بإضافة خط ثانٍ لإنتاج الألمنيوم، وزيادة قدرات إنتاج النحاس الخام فيها سنوياً إلى الضعف، وهو ما يحقق للدولة ريادتها لمستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقاً من موقعها كمُنتج عالمي ومسهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.

• قرار زيادة الإنتاج بنسبة 100% خطوة نوعية تدعم «مشروع 300 مليار» والتنويع الاقتصادي في الدولة.

تعزيز القدرات التنافسية

أكد رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ماسيمو فالسيوني، أهمية القطاع الصناعي واستثماراته الاستراتيجية في دولة الإمارات في تعزيز قدرتها التنافسية على مستوى استدامة النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، إضافة إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة والجديدة في صناعات وقطاعات حيوية لمستقبل التنمية. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية وتطوير مجمعات صناعية مبتكرة، مؤكداً أن الاستثمارات الصناعية المدروسة تعزز تبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتضمن مواصلة تطوير بيئة حاضنة للابتكار المستمر.