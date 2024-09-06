«ويزإير» تطلق مساراً جديداً بين أبوظبي وميلان

أعلنت شركة «ويزإير»، أمس، افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة من طراز «A321XLR» بعيدة المدى، حيث تسيّر الشركة رحلة يومية مباشرة بين مدينتي أبوظبي وميلان، اعتباراً من يونيو المقبل. وأوضحت الشركة في مؤتمر صحافي عقدته بمطار زايد الدولي، أن الرحلة بين ميلان وأبوظبي، تستغرق نحو ست ساعات على متن طائرات «A321XLR» التي تتسع لـ239 مسافراً، مشيرة إلى أن هذا المسار الجديد يعد بداية لمسارات أخرى يتم فيها استخدام تلك الطائرات بعيدة المدى. وقالت رئيسة القطاع التجاري في الشركة، تمارا فالوا، إن «ويزإير» نقلت نحو 2.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، بمتوسط يقدر بنحو 280 ألف مسافر شهرياً.