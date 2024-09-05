«ديوا» تعرّف شركاتها بالاستثمار في الموارد البشرية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورشة عمل حصرية في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، لإطلاع الشركات التابعة لها على ممارسات الهيئة المتعلقة بالاستثمار في الموارد البشرية، ومتطلبات تطبيق إطار عمل الاستثمار في الموارد البشرية «IIP»، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تجربة الهيئة في تنفيذ هذا الإطار.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الشركات التابعة للهيئة على تطبيق إطار عمل الاستثمار في الموارد البشرية، وتزويدها بمنهجية عمل منظمة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف من خلال الإدارة الفعالة والتنمية المستمرة للموارد البشرية.

وخلال الورشة، تعرفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وصندوق دبي الأخضر للاستثمار، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، وشركة «ماي دبي»، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، و«ديجتال X» و«إنفرا X»، إلى أبرز ممارسات الهيئة في مجالات تطبيق القيم المؤسسية، والكفاءات القيادية، ونظام التمكين الوظيفي، وإدارة الأداء الوظيفي، كما تعرفت إلى أنظمة تقدير وتكريم الموظفين، وقياس العائد على الاستثمار من التدريب، ومهارات المستقبل، وأنظمة الابتكار، ومبادرات السعادة، والتحول الذكي في الموارد البشرية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المؤشرات التنافسية لدولة الإمارات وإمارة دبي على الصعد كافة، كما نحرص على توفير التدريب اللازم لموظفي الهيئة والشركات التابعة لها، لضمان مواكبتهم لأحدث التقنيات والتوجهات الوطنية والعالمية، ومساعدتهم على النمو والتقدم في حياتهم المهنية، انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في مواصلة النجاح والتميّز».