إطلاق أول قطار تجاري بين «ميناء خليفة» و«مرافئ الفجيرة»

أعلنت «شركة نواتوم للخدمات اللوجستية»، التابعة لـ«مجموعة موانئ أبوظبي»، أمس، عن إطلاق خدماتها اللوجستية الجديدة لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التكامل في محفظة أعمالها وخدماتها لشحن البضائع، والتي تشمل الشحن البري والبحري والجوي، ليتم بذلك إضافة أول خدمة نقل بالسكك الحديدية بين «ميناء خليفة» و«مرافئ الفجيرة».

وبحسب بيان الشركة سيتم تقديم الخدمة الجديدة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، المطّورة والمُدارة من «شركة الاتحاد للقطارات»، فيما تهدف «نواتوم» من خلالها إلى تعزيز قدرات المناولة عبر شبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتوفير خيارات متعددة للمتعاملين الذين ينقلون أحجاماً كبيرة من البضائع براً.

وستوفر الخدمة رحلات أسبوعية يمكنها مناولة ما يصل إلى 156 حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) أو 78 حاوية نمطية (قياس 40 قدماً) في كل اتجاه عبر رحلة قطار واحدة. واعتماداً على حجم الطلب يمكن أن تشتمل الخدمة على النقل بالشاحنات من الميل الأول إلى الميل الأخير، ما يوفر على المتعاملين خدمات نقل سلسة وشاملة على امتداد سلسلة التوريد.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تشكل الرحلة الافتتاحية لأول قطار تجاري من (ميناء خليفة) إلى مرافئ الفجيرة محطة بارزة في رحلة (مجموعة موانئ أبوظبي)، والتي تأتي في إطار جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الاتصال عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً».

وأضاف: «تمثل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، المطوّرة والمشغلة من قبل (الاتحاد للقطارات)، جزءاً لا يتجزأ من شبكة الخدمات التي توظفها المجموعة للنقل متعدد الوسائط، فهي تربط بين موانئنا البحرية الاستراتيجية وأصولنا اللوجستية الداخلية، كما أنها تمثل نقطة انطلاق سنسهم من خلالها في دعم مسيرة التنمية، ورفد الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل أفضل للأجيال التالية».

بدوره، قال المدير العام الإقليمي بالإنابة – «نواتوم للخدمات اللوجستية الشرق الأوسط»، مجموعة موانئ أبوظبي، قصي كنكزار: «ندرك بشكل تام الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه شبكة السكك الحديدية في توفير بديل نقل فعال يلبي الأولويات الرئيسة لمتعاملينا، ويسهم بشكل كبير في خفض تكاليفهم وزيادة قدرتهم على المناولة، ويتميز في الوقت نفسه بالموثوقية والاستدامة البيئية. ومن خلال جمعنا بين أفضل ما يمكن أن تقدمه شبكة السكك الحديدية وشبكة النقل بالشاحنات، فإننا سنعمل على توفير خيارات تلبي متطلبات جميع الأطراف، وتعود بالنفع على شركائنا».