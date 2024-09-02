103.5 آلاف مستفيد من 260 فعالية توعوية لـ «الاتحادية للضرائب» خلال 18 شهراً

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن وصول عدد المُستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية، التي نفذتها خلال العام الماضي والأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 103.5 آلاف مُشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والتي بلغ عددها نحو 260 فعالية متنوّعة حضورية وافتراضية.

وأكدت الهيئة أن نسبة رضا المُشاركين عن الفعاليات التوعوية الضريبية بلغت 94% خلال العام الجاري مُقارنة بنسبة رضا بلغت 92% العام الماضي، و88% في عام 2022.

وأشارت «الاتحادية للضرائب» في بيان صحافي، إلى أن عدد المُستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري جاوز 30.5 ألف مُشارك في 70 «فعالية حضورية»، و«عبر الاتصال المرئي عن بُعد»، مُقابل نحو 19 ألف مُشارك في 80 فعالية خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو تخطّى 61%.

وفصّلت الهيئة أن عدد المُستفيدين من 27 «فعالية حضورية» نُفِّذت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 3000 مُشارك، مُقابل 2.28 ألف مُشارك في 23 «فعالية حضورية» خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع عدد المُستفيدين من 43 فعالية «عن بُعد» إلى نحو 27.6 ألف مُشارك مُقابل 16.67 ألف مُشارك في 57 فعالية عن بُعد خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، حرص الهيئة على تنويع قنواتها وأدواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية في مُجتمع الأعمال في جميع إمارات الدولة.

وقال: «من أهم المجالات التي تم التركيز عليها خلال العام الجاري إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يتواكب مع برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية)، الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية».

وكشف أن الهيئة بدأت بإطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها واصلت استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات المُستحدثة للهيئة، لافتة إلى أن من بين المُبادرات التي تم استحداثها خلال النصف الأول 2024؛ ورش عمل «ثقافة التسجيل» التي استفاد منها 641 مُشاركاً، فيما تم تنفيذ ست ورش عمل حول «تصفير البيروقراطية الحكومية» استفاد منها 93 مُشاركاً، كما تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عقد سلسلة ورش عمل حول ضريبة الشركات استفاد منها 8.22 آلاف مُشارك.

مجموعة ورش عمل

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة ورش عمل ضمن حملة «شهادة الموطن الضريبي» استفاد منها 1.19 ألف مُشارك، وضمن حملة «الدعم الضريبي» للردّ على استفسارات المعنيين بالنظام الضريبي استفاد منها 223 مُشاركاً، وضمن حملة «المدارس والجامعات» استفاد منها 203 من المُشاركين، وضمن حملة «مسكني» للتعريف بإجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة استفاد منها 126 مُشاركاً، وضمن حملة «مساجد» للتعريف بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء وتشغيل المساجد استفاد منها 14 مُشاركاً وحول «المُخالفات والجرائم الضريبية» استفاد منها 417 مُشاركاً.