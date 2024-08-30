تعاونية الاتحاد توقع مذكرة تفاهم مع «EROS»

وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مجموعة «EROS»، المتخصصة بإدارة وتوريد وتجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، لتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في إطار جهود التعاونية الهادفة لتوسيع أعمالها وعرض وتوريد المنتجات الإلكترونية الحديثة وإدارة قسم الإلكترونيات في فروعها، وفق شروط محددة من قبل الجانبين.

وذكرت التعاونية في بيان أمس، أن كلاً من الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، ومدير مجموعة «EROS» أحمد يوسف بدري، وقعا الاتفاقية التي تهدف إلى الاستفادة من خبرات «EROS» في إدارة أركان وأقسام الإلكترونيات في فروع التعاونية، وتبني نهج التسوق الواعي والذكي.