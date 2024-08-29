«هلا» تنضم إلى خطة التقاعد الذهبية من «الصكوك الوطنية»

أعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، التوصل إلى شراكة مع خدمة «هلا» المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي. وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تقديم حلول مالية لموظفي خدمة «هلا»، من خلال خطة التقاعد الذهبية، لتقديم مزايا مالية طويلة الأجل للموظفين، ومساعدتهم على تنمية مكافآت نهاية الخدمة.

وذكرت أنه بموجب هذا التعاون، يمكن لـ«هلا» الإسهام بمبالغ إجمالية أو ودائع شهرية في البرنامج بالنيابة عن سائقيها، ما يؤدي إلى إنشاء محفظة ادخارية مخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي: «توفر خطة التقاعد الذهبية لموظفي (هلا) طريقة مريحة وآمنة للادخار على المدى الطويل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، خالد نسيبة: «تُعبر شراكتنا الجديدة عن التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة لموظفينا، الذين هم محور نجاحنا».