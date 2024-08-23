«أراضي دبي» توفر منصة جديدة لتقديم الخدمات العقارية عن بُعد

دشن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة، منصة «6005AQARI» بالشراكة مع مركز «إنجاز» أمين التسجيل العقاري، بهدف تقديم الخدمات العقارية عن بُعد، من خلال الاتصال المرئي أو إرسال رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، ما يلغي الحاجة إلى زيارة المكاتب التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ سهولة إنجاز المعاملات العقارية لجميع الأطراف المعنية، وتقديم الدعم المطلوب للمتعاملين بسرعة وفاعلية، ما يسهم في توفير خدمات عقارية بأعلى معايير الكفاءة والراحة والموثوقية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وقال مدير إدارة ريادة الخدمات في الدائرة، خليفة السالفة، إن «الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، يعدان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لـ(أراضي دبي) المتمثلة في ترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس أهمية هذا التعاون، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في التكامل والعمل المشترك بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: «نسعى من خلال التعاون مع مركز (إنجاز) إلى تقديم خدمات عقارية استباقية وسلسة، تنسجم مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة في دبي».

وتابع السالفة: «توفير الخدمات عبر الاتصال المرئي وتطبيق (واتس أب) يعززان راحة المتعاملين ويقللان الحاجة إلى زيارات المكاتب، كما أن الحلول والأدوات المقدمة عبر منصة (6005AQARI) تمكّن العاملين في القطاع من التركيز على أعمالهم الأساسية، وتتيح للملاك والمؤجرين إدارة عقاراتهم بفاعلية، فيما تمنح المستأجرين تجربة سلسة في إدارة اتفاقيات الإيجار والخدمات ذات الصلة».