«مبادلة» تستثمر في «يوندر» لتطوير مراكز بيانات

كشفت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن استثمارها في مجموعة «يوندر» العالمية المتخصصة في تطوير مراكز البيانات الضخمة، إلى جانب صناديق استثمار تديرها مؤسسة «أبولو».

وقال مدير تنفيذي أول لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في «مبادلة»، منير بركات: «يمثل هذا الاستثمار قيمة مضافة لمحفظة أعمالنا في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث نشهد نمواً قوياً في الطلب على حلول مراكز البيانات الضخمة، استجابة للطلب المتزايد الناتج عن توسّع الشركات في تبني قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء».

وتوفر «يوندر» البنية الأساسية لمراكز البيانات لصالح شركات كبرى عاملة في مجال التقنيات.