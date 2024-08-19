غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع بنك التعمير الصيني

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع بنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، تركّز على الارتقاء بمجالات التعاون الاستثمارية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الشركات الصينية الراغبة في التوسّع في سوق دبي.

وتهدف المذكرة إلى تمكين الجانبين في مجال تبادل الخبرات، وتوفير الدعم للمستثمرين والشركات، ما يسهم في توسيع التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للنمو في مختلف القطاعات، ودعم مكانة دبي وجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.

وتأتي مذكرة التفاهم في ظل الأهمية المتزايدة للصين، كمركز ثقل اقتصادي في العالم، حيث تتزامن هذه الخطوة مع الذكرى الـ40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، ما يسهم في دفع عجلة التعاون التجاري بين دبي والصين، ويعزّز مكانة دبي وجهة رئيسة للاستثمارات الصينية.

وتفتح المذكرة التي وقعها نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، والمدير العام لبنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، وي لو، آفاقاً جديدة للتعاون المتنوع بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات الصينية ومجتمع الأعمال في دبي.

ويتزامن إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، مع اقتراب انطلاق فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين، تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف إلى استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.