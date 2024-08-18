100جهة تشارك في معرض الإمارات للوظائف 2024

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل النسخة الثالثة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024" الذي يسلط الضوء على مجموعة من فرص العمل وعدد عن المبادرات لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل .

وتركز النسخة الجديدة التي تقام هذا العام تحت شعار "الشباب يستطيع"، على تمكين الشباب، ودعم سوق العمل المتطور في الإمارات، خصوصاً مع تنامي اقتصاد المعرفة في الدولة، وأهمية تأهيل الشباب الإماراتي، ليكون المعرض بمثابة حلقة وصل تربط المواهب بالفرص التي توفّرها أكثر من 100 جهة عارضة، وسط توقعات بحضور أكثر من 16 ألف باحث عن عمل.

ويقدم معرض "رؤية" منصة تمكن الشباب الإماراتي من دخول سوق العمل، وبناء علاقات مهنية، ورفع مهاراتهم، واستكشاف الفرص من خلال لقاء أصحاب العمل، إضافة إلى ورشات العمل والندوات التفاعلية.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، إن معرض الإمارات للوظائف 2024 خطوة مهمة نحو سوق عمل أكثر ديناميكية وشمولية في دولة الإمارات، حيث يجمع بين أصحاب العمل والمواطنين الطموحين، في مكان يعزز النمو والابتكار والفرص.

بدورها أوضحت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن مشاركة البلدية في معرض رؤية، تهدف إلى استقطاب الشباب الإماراتي، وتشجيعهم على بدء مسيرتهم المهنية، ودعمهم عبر توفير فرص التطور المهني والوظيفي لهم، ورفد فرق بلدية دبي بكوادر شابة مواطنة مزودة بمهارات معرفية وعملية نشطة في المجالات والتخصصات التي تدعم اقتصاد المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة.

وتجمع "رؤية" مجموعة من الفرص للطلاب والخريجين الجدد، إضافة إلى فرص للراغبين في الانطلاق إلى مسار جديد مع الشركات الرائدة في دولة الإمارات، حيث تتنوع التخصصات من الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والعقارات، والشؤون القانونية، وتستقطب دورة هذا العام كلاً من شركة دو، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبنك أبوظبي التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، وماجد الفطيم، وإينوك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة الإمارات، وهيئة الصحة بدبي، وأمازون، وديلويت، وأمريكانا، وغيرها من الجهات الرائدة.