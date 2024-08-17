6 شروط لإرجاع الضريبة على خدمات المعارض والمؤتمرات

حدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب ستة شروط لإرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات.

وأوضحت الهيئة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، أن الشرط الأول يتمثل في أن يقدم مورد خدمات المعارض والمؤتمرات، طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات على إقراره الضريبي وعن الفترة الضريبية ذاتها التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات.

وأضافت أن الشرط الثاني، هو أن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات، في حين أن الشرط الثالث يتمثل في ألا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، ورابعاً ألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.

ووفقاً للهيئة، فإن الشرط الخامس يتمثل في ألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات، دفع الضريبة للمورد، وسادساً أن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة.