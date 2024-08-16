إطلاق الدورة الثانية من «ختم دبي للسياحة المستدامة»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إطلاق الدورة الثانية من مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، لتكريم المنشآت الفندقية في الإمارة الأكثر التزاماً بمتطلبات الاستدامة الـ19 التي تعتمدها الدائرة، وهي مجموعة من المعايير الإلزامية الهادفة إلى دعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهة سياحية مستدامة.

وتم إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة» عام 2023 ليكون أداة للتحقق من الالتزام بمعايير الاستدامة وتعريف الضيوف والمجتمع الدولي بممارساتها البيئية، إلى جانب إسهامه في دعم أجندة دبي للاستدامة الأوسع نطاقاً.

ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية، وتمت الموافقة عليه من قِبل لجنة من الخبراء المرموقين في القطاع، لضمان أعلى مستويات النزاهة والاستقلالية.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنه يمكن للفنادق تقديم طلبات الحصول على الختم اعتباراً من أمس الموافق 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عن الفنادق التي ستحصل على الختم في عام 2024 خلال يناير 2025.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، رئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة، يوسف لوتاه: «يتخطى ختم دبي للسياحة المستدامة مجرد كونه تكريماً للتميز في الاستدامة، فهو يظهر مدى الدعم والتوجيه الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة لترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال السياحة المستدامة».

وأضاف: «في إطار إطلاقنا للدورة الثانية من ختم دبي للسياحة المستدامة، فإننا ندعو جميع المنشآت الفندقية في دبي إلى تسليط الضوء على التزامها بالاستدامة والإسهام في رؤيتنا المشتركة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، بما ينسجم مع المستهدفات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعلها المدينة الرائدة عالمياً للعمل والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وتم إطلاق متطلبات الاستدامة الـ19 عام 2019 لتوجيه الفنادق نحو اعتماد ممارسات صديقة للبيئة. وتمثل هذه المتطلبات جزءاً من مبادرة دبي للسياحة المستدامة التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدفع عجلة تحول قطاع السياحة نحو اعتماد نموذج مستدام ومنخفض الانبعاثات، وعالي الكفاءة.

وتشمل متطلبات الاستدامة الـ19 مجموعة واسعة من المعايير يتعين على الفنادق تطبيقها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، وتنفيذ برامج إدارة النفايات، وتوعية الضيوف، ومبادرات تدريب الموظفين، بهدف تعزيز الأداء البيئي وضمان الامتثال لمعايير الاستدامة.

وشهدت الدورة الأولى من المبادرة تقديم طلبات من 278 فندقاً، حصل 70 فندقاً منها على الفئة الذهبية، و28 على الفئة الفضية، و31 على الفئة البرونزية.