تعاون مع «شنزن» الصينية

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة «شنزن» الصينية للأوراق المالية، في إطار الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما والاستفادة من فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.

وأفاد السوق في بيان، بأنه بموجب المذكرة، سيركز التعاون بين الجانبين على التنظيم المشترك لمؤتمر المستثمرين الدولي والندوات ومبادرات البحث وبرامج التدريب الرامية إلى تطوير أسواق المال، وتمويل الشركات المدرجة في السوقين.

وسيعمل الطرفان على استكشاف سبل التعاون في مجال الإدراج المزدوج، وصناديق التداول وفرص العرض المتبادل للمؤشرات ومنتجات الدخل الثابت (شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة)، ما يعزّز أنشطة السوق الثانوية لدى الجانبين.