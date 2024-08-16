883 مليون درهم مبيعات «جلفار» في 6 أشهر

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) نمواً قوياً في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمته 883.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2.8%، فيما بلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 444 مليون درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 9.5%، مقارنة بالربع السابق «ونمو 10.1% بالعملة الثابتة».

وتواصل إيرادات «بلانت فارماسيز»، التابعة لشركة «جلفار» نموها القوي، حيث بلغت المبيعات 576.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الربحية تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قامت الشركة بتقليل خسائرها الصافية الأساسية قبل الضرائب بمقدار42.8 مليون درهم، بانتقالها من خسارة بمعدل 40.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى ربح 2.3 مليون درهم لهذه الفترة من العام الجاري.

وارتفع الربح الإجمالي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 55 مليون درهم من 53.4 مليون درهم إلى 108.4 ملايين درهم، ما يدل على فعالية مبادرات الشركة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.

وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 101 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ15.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بمبادرات الكفاءة والتركيز المتزايد على إدارة رأس المال.