«اقتصادية أبوظبي» تضيف 30 نشاطاً جديداً لرخصة المهن الحرة

كشف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن إضافة 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة، التي تتيح للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.

وأفد المركز في بيان بأن ذلك يأتي في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار، ويُمكّن روّاد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس وممارسة الأعمال بأقل كُلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح المركز أنه تأكيداً على مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي والتحوّل الرقمي، تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها «اقتصادية أبوظبي» لرخصة المهن الحرة، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مجالات متنوّعة في عدد من القطاعات الحيوية، وبهذه الإضافات يصل عدد الأنشطة المدرجة تحت رخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لروّاد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة لتطلعات أصحاب المهن الحرة لتعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوّع.