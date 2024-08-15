«ديوا» تطلق الدفعة الـ 6 من برنامج إعداد القادة الطلائع

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتدريب موظفي الهيئة من المواطنين على مهارات القيادة ضمن الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة الطلائع الذي أطلقته الهيئة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة، وإعداد القادة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتولي المسؤولية في مختلف الوظائف، بما يعزز الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، ويسهم في تحقيق الأهداف والخطط الوطنية.

ووقع الاتفاقية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن منتسبي الدفعة السادسة من البرنامج، سيشاركون في سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التعليمية المتخصصة الافتراضية التي تستمر لـ10 أشهر. ويركز البرنامج على مختلف المجالات، منها التوجيه التطويري وتقييم وتعزيز النمو الوظيفي لكبار الإداريين، والارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية المؤسسية، وصقل مهارات القيادة المرنة القادرة على التكيف، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، إضافة إلى تحفيز تبني الابتكار ومواكبة المتغيرات.

ويتمحور البرنامج حول ثلاثة محاور: التطور الذاتي، وتطور فريق العمل، وتطور المؤسسة. وتتضمن هذه المحاور تسعة نماذج لضمان تطوير المهارات القيادية، ومن أبرزها مهارات التواصل والتفكير الإبداعي لمواجهة التحديات، وتشجيع العمل الجماعي الفعال، وإدارة التوتر، إلى جانب فهم رؤية المؤسسة ورسالتها، والرقمنة واستشراف المستقبل، والقيادة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المؤسسية.