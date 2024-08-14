غرف دبي تعرّف الشركات التركية بإجراءات الاستيراد والتصدير

نظمت غرف دبي، أخيراً، ندوة إلكترونية باللغة التركية للتعريف بالجوانب القانونية لأنشطة الاستيراد والتصدير بالإمارة، حضرها 99 مشاركاً من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والشركات في تركيا.

وذكرت الغرف في بيان أمس، أن الندوة الافتراضية التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية» (الإمارات العربية المتحدة)، وكلاوت للمحاماة (الأردن)، وكلاوت للمحاماة (تركيا)، تناولت استراتيجيات إدارة المخاطر والتحقق من الوضع القانوني والمالي للشركاء التجاريين، كما ناقشت متطلبات الامتثال، وأفضل الممارسات لإدارة الحالات المتعلقة بالامتثال القانوني لعمليات الاستيراد والتصدير، وحماية البيانات الشخصية.

واستعرضت الندوة آليات ضمان المدفوعات، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول التدابير البديلة لضمان تحصيل الالتزامات والمستحقات المالية، مثل خطابات الضمان أو الشيكات.