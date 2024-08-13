"سالك" توزع أرباحا مرحلية بـ 544.8 مليون درهم

أعلن مجلس إدارة شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم، عن النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من عام 2024 والمنتهي في 30 يونيو، مع موافقة مجلس إدارة الشركة على منح توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلس للسهم، مستحقة الدفع في 5 سبتمبر 2024.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عدد الرحلات المولدة للإيرادات بلغ حوالي 238.5 مليون رحلة، بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي، مسجلة إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 953.8 مليون درهم.

ونمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 738.4 مليون درهم، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 598.6 مليون درهم بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب ليبلغ 544.8 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك" "ركزنا منذ بداية العام الجاري على توسيع أعمالنا الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة، مع تنويع مصادر إيراداتنا، من خلال مبادرات استراتيجية جديدة، وتأكيد التزامنا بالتنويع والنمو من خلال إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، المقرر دخولهما الخدمة بحلول نهاية شهر نوفمبر 2024، بالإضافة الى شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات، التي انطلقت في يوليو الماضي".

وقال "تعكس هذه المبادرات رؤيتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية جذابة، وتأكيد قدرة الشركة في إضافة قيمة مستدامة لجميع شركائنا وعملائنا".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك"يعكس هذا النمو مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية."