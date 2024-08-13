«طيران الإمارات» تعيّن جبر العزيبي نائباً جديداً للرئيس لعملياتها في المملكة المتحدة

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، تعيين جبر العزيبي، نائباً جديداً للرئيس لعملياتها في المملكة المتحدة، حيث باشر مهامه الجديدة منذ مطلع أغسطس الجاري.

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود «طيران الإمارات» المتواصلة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في بعض الأسواق الرئيسة، للمساعدة على دفع نمو الناقلة، وتحقيق أهدافها التجارية.

وكان العزيبي التحق بالعمل في «طيران الإمارات» منذ أكثر من 15 عاماً، وشغل سابقاً وظائف عدة، منها نائب الرئيس في الهند وباكستان، وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية.

وقال العزيبي: «تشكل المملكة المتحدة واحدة من أهم عمليات (طيران الإمارات)، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الفريق المحلي لمواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى نقل الخبرات التي اكتسبتها من سوق الشرق الأوسط إلى المنطقة، وأنا سعيد بالحصول على هذه الفرصة، ومواصلة تطوير أعمال (طيران الإمارات) في هذه السوق المهمة».

ويأتي تعيين العزيبي خلفاً لريتشارد جيوسبيري، الذي انضم إلى «طيران الإمارات» في العام 2005، وشغل مناصب عدة في مختلف أقسام الناقلة.

ويتزامن انضمام جبر العزيبي إلى فريق «طيران الإمارات» في المملكة المتحدة مع استعدادات الناقلة لاستئناف خدماتها اليومية إلى أدنبره اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، وستكون المدينة الأسكتلندية هي الوجهة الثامنة لـ«طيران الإمارات» في المملكة المتحدة.

وتخدم أكبر ناقلة جوية دولية في العالم المملكة المتحدة حالياً بـ133 رحلة أسبوعية بمزيج من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777».