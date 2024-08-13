104.6 آلاف مستفيد من «ضيافة» الفعاليات الخارجية لـ «دبي التجاري العالمي»  

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، تحقيق إدارة الضيافة نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليعزز بذلك مكانته الرائدة في قطاع الضيافة، ودوره المحوري كمزود رئيس لتقديم خدمات الضيافة للفعاليات المقامة خارج المركز وداخله. وذكر المركز في بيان أن إدارة الضيافة شهدت زيادة كبيرة في أعداد الضيوف الذين تم تقديم خدمات الضيافة لهم في الفعاليات الخارجية، والذين وصل عددهم إلى 104 آلاف و732 ضيفاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام، مقارنةً بـ43 ألفاً و615 ضيفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 140%، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس التأثير المتزايد لـ«دبي التجاري العالمي» وخبرته في تقديم خدمات الضيافة للفعاليات التي تقام خارج مرافقه في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وسجلت خدمات الضيافة لحفلات الزفاف نمواً كبيراً في ضوء ارتفاع عدد الضيوف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد ضيوف حفلات الزفاف بنسبة 41% ليصل إلى 35 ألفاً و150 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ24 ألفاً و790 ضيفاً خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وتشمل النتائج البارزة الأخرى لإدارة الضيافة الإنجازات المميزة التي حققتها في مرافق مركز دبي التجاري العالمي في مختلف أرجاء دبي، حيث استقبل مركز مؤتمرات «جافزا ون» 7150 ضيفاً في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة وصلت إلى أكثر من 28% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، فيما ارتفع إجمالي عدد الفعاليات المقامة في مركز مؤتمرات «جافزا ون» 17% من 76 فعالية في النصف الأول من عام 2023 إلى 89 فعالية في النصف الأول من العام الجاري.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «إدارة الضيافة حققت نجاحات وإنجازات لافتة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدنا زيادة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة للفعاليات الخارجية، وتضاعف أداؤنا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي».

وأضاف: «أظهرت مشاركتنا في الفعاليات عالمية المستوى، قدرتنا على تقديم خدمات ضيافة استثنائية على نطاق واسع».