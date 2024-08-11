ارتفاعات في أسعار تذاكر الطيران لـ «رحلات العودة» تتجاوز 50%

قال مسؤولو وكالات سفر وسياحة في الدولة، إن حجوزات الطيران الحالية تشير إلى أن رحلات العودة إلى الإمارات تشهد معدلات إشغال كاملة تصل إلى 100%، اعتباراً من منتصف أغسطس الجاري، مؤكدين صعوبة إيجاد مقاعد للعودة بالنسبة للحجوزات المتأخرة، تزامناً مع موسم العودة من الإجازات الصيفية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن زيادة الطلب أدت إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار التذاكر، تجاوزت 50% للوجهات الرئيسة بالنسبة للمقيمين، فضلاً عن بعض الوجهات الأوروبية والآسيوية الرئيسة التي تشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما من قِبل المواطنين.

إشغالات مرتفعة

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن حجوزات الطيران الراهنة تشير إلى أن رحلات العودة إلى دولة الإمارات تشهد إشغالات مرتفعة تصل نسبتها إلى 100% اعتباراً من منتصف أغسطس الجاري حتى 10 من سبتمبر المقبل، تزامناً مع انتهاء الإجازات الصيفية وموسم عودة المدرسين، وبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف سركيس أن ارتفاع الطلب على رحلات العودة أدى إلى زيادة نسب الإشغال، ما رفع أسعار تذاكر العودة بنسب تصل إلى 40%، خصوصاً من الوجهات العربية الرئيسة للمقيمين في الدولة، وعلى رأسها مصر والأردن ولبنان وسورية، موضحاً أن سعر تذكرة رحلة العودة من إحدى الوجهات العربية (القاهرة) على سبيل المثال، وصل إلى 3000 درهم بارتفاع 40% تقريباً، لاسيما في حال الحجوزات المتأخرة.

وأشار سركيس إلى أن وجود شركات الطيران الاقتصادي في الدولة، قلل من حدة الارتفاعات في أسعار التذاكر، مع تعدد الخيارات أمام المسافرين.

ذروة الموسم

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيرفانا القابضة للسياحة والخدمات اللوجستية» في أبوظبي، عمر العلي، إن الفترة من الأسبوع المقبل وحتى الـ26 أغسطس الجاري، تمثل ذروة موسم العودة من الإجازات الصيفية إلى الدولة، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تشير حجوزات الطيران إلى أن نسب الإشغال على رحلات العودة تصل إلى 100%، لافتاً إلى أنه ستكون هناك صعوبات كبيرة في إيجاد تذاكر للعودة، بالنسبة للمسافرين الذين يحجزون التذاكر في آخر لحظة. وأضاف أن الوجهات الرئيسة للمقيمين، لاسيما القاهرة والأردن ولبنان، إلى جانب بعض الوجهات الأوروبية والآسيوية، تشهد أيضاً ازدحاماً كبيراً وصعوبات في إيجاد مقاعد شاغرة على رحلات العودة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر العودة بنسب تصل إلى 30%. وأشار إلى أن أسعار تذاكر العودة من إحدى الوجهات العربية ارتفعت إلى 1200 درهم، مقابل أقل من 950 درهماً سابقاً، بزيادة نسبتها 26%، فيما ارتفعت أسعار التذاكر إلى إحدى الوجهات الأوروبية القريبة إلى نحو 5000 درهم للذهاب والعودة، حيث شكلت تذكرة العودة أكثر من 60% من قيمتها بارتفاع 30%.

رحلات إضافية

بدوره، قال مدير المبيعات في وكالة «إم - كيه للسفر والسياحة»، وائل سالم، إن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار تذاكر العودة، خصوصاً من الوجهات العربية الرئيسة للمقيمين، إلى جانب بعض الوجهات المفضلة للعائلات الإماراتية، اعتباراً من 15 أغسطس بنسب تصل إلى نحو 40%، مشيراً إلى أن الرحلات القادمة من كثير من الوجهات كاملة العدد، كما أن بعض شركات الطيران اضطرت إلى تشغيل رحلات إضافية بسبب ارتفاع الطلب.

وبيّن أن أسعار التذاكر لرحلات العودة من إحدى الوجهات العربية التي يوجد عليها إقبال كبير، ارتفعت من 1700 درهم إلى 2500 درهم، خصوصاً بالنسبة للحجوزات المتأخرة، بنسبة ارتفاع تجاوزت 40%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر إحدى رحلات العودة من إحدى الوجهات الأوروبية من 2200 درهم تقريباً إلى 3000 درهم، بنسبة زيادة تصل إلى 36%.

وأكد أهمية الحجز المبكر والابتعاد عن الأيام التي تشهد طلباً عالياً، مثل عطلات نهاية الأسبوع، وذلك للحصول على أسعار أفضل.

وجهات مختلفة

وفي السياق ذاته، قال الخبير السياحي سعود سلطان الدرمكي، إن الحجوزت الراهنة تشير إلى أن رحلات العودة إلى الدولة «ترفع لافتة كامل العدد»، اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تصل نسب الإشغال إلى 100% لدى كثير من رحلات شركات الطيران، تزامناً مع الاستعداد لموسم العودة إلى المدارس وانتهاء فترة الصيف.

وأكد الدرمكي أن هناك ارتفاعات متفاوتة في أسعار تذاكر العودة تجاوزت نسبتها 50%، موضحاً أنها لا تقتصر على وجهات المقيمين الرئيسة مثل مصر والأردن ولبنان، بل تتعداها لتشمل وجهات أوروبية وآسيوية مفضلة للمواطنين الإماراتيين، حيث بلغ سعر تذكرة العودة من إحدى الوجهات الآسيوية التي تلقى إقبالاً كبيراً 6000 درهم للمرة الأولى، على الرغم من أن سعرها لا يتجاوز نصف هذا المبلغ معظم أوقات العام.

الحجز المبكر

أكد الخبير السياحي سعود الدرمكي أهمية التخطيط للرحلات قبل السفر بوقت طويل، والحجز مبكراً لتجنب الارتفاعات الكبيرة في أسعار تذاكر الطيران، والازدحام الكبير على الرحلات، كما نصح بالبعد عن حجز رحلات العودة في الأيام التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار التذاكر لرحلات العودة من إحدى الوجهات العربية ارتفعت من 1700 درهم إلى 2500 درهم.