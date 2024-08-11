اتفاقية تعاون خليجية لتعزيز التحكيم التجاري

وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتفاقية تعاون مشتركة مع اتحاد المحامين الخليجي. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وأن يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودها مع الغير، وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل المحكمين والخبراء، وأن يضع الطرفان خطة للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.