«إينوك» تفتتح محطة جديدة في رأس الخيمة

افتتحت مجموعة «إينوك» أحدث محطات الخدمة التابعة لها في منطقة شوكة بإمارة رأس الخيمة، في موقع استراتيجي يلبي احتياجات السائقين المتجهين إلى وادي الليات، وبحيرة وادي كدرا، ووادي المنيعي، ومضمار سباق الهجن، والحدائق المعلقة في كلباء، وجبل الرمان، وسد كدرا، إضافة إلى المجتمعات السكنية الرئيسة القريبة مثل الحيل، ووادي اصفي، والذيد، ومجمع النخيل، ومنتجع الفاية، ومنتجع البيادر، و«بلاتينوم كوست»، وفندق «رويال»، ومزرعة الشهد، ومزرعة الأصلي.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن إجمالي عدد محطات الخدمة العاملة في رأس الخيمة ارتفع إلى ست محطات، فيما وصل إلى 198 محطة في جميع أنحاء الدولة.