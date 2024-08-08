30 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» في النصف الأول

أعلنت شركة أملاك للتمويل، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والمنتهي في 30 يونيو 2024، محققة أرباحاً صافية قدرها 30 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان، إن إيراداتها من أعمال التمويل والاستثمار، ارتفعت بنسبة 10%، لتصل إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، فيما زاد إجمالي الإيرادات إلى 144 مليون درهم.