«نوفاما برايفت» تطلق عملياتها في المنطقة من خلال مركز دبي المالي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن شركة «نوفاما برايفت»، الذراع المتخصصة بالخدمات المصرفية ضمن مجموعة «نوفاما»، إحدى أكبر شركات إدارة الثروات المُدرجة والمدعومة مؤسساتياً في الهند، أطلقت عملياتها لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

وقال المركز، في بيان أمس، إن «نوفاما برايفت» أحد البنوك الهندية الخاصة القليلة المخولة بتقديم الاستشارات وتوزيع منتجات استثمارية، مع امتلاكها ترخيص «سي» من الفئة الثالثة، إضافة لذلك تتم خدمة العملاء العالميين من أصحاب الثروات الخاصة وذوي الملاءة المالية العالية من قبل مصارف أو مديري أصول خارجية محليين في المنطقة ممن لديهم وصول محدود للمشاركة في فرص السوق الهندية العامة والخاصة التي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نشكر شركة نوفاما على اختيارنا لنكون مقرها في المنطقة».

وأضاف: «يقدم مركز دبي المالي العالمي فرصاً واسعة لعملائنا ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، نظراً لأن دبي تتمتع بأعلى تركيز للثروات مقارنة ببقية المدن في منطقة الشرق الأوسط».