الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي تنمو بنسبة 8 %.. والتحويلات بين البنوك تتجاوز 7.9 تريليون درهم

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8% أو ما يعادل 91 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري ليصل إلى 1.236 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية للمصرف لشهر مايو الصادرة اليوم، أن "المركزي" استحوذ على نحو 763.8 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية مايو الماضي، بزيادة 13.4% مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.1% ليبلغ 472.68 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب النشرة الإحصائية لشهر مايو، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 19.7% إلى 20.619 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 17.219 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 3.4 مليار درهم، بينما زاد على أساس شهري بنحو 1.3%، مقارنة بنحو 20.36 مليار درهم في أبريل السابق.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

واستقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 21.8 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، لتصل إلى 294.67 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 84% أو ما قيمته 247.49 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 47.18 مليار درهم.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.045 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، بنمو خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.6%، مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 26.14 مليار درهم. وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 759.4 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.6%، ونحو 286.17 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.4%.

و وصلت الودائع لأجل إلى 842.9 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنحو 8% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 780.94 مليار درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 62 مليار درهم.

وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.7% أو ما قيمته 503.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 339.05 مليار درهم.

في سياق أخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز 7.9 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.748 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولي، بواقع 4.968 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و2.93 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس، و1.592 في أبريل و1.78 في مايو 2024.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 544.4 مليار درهم، موزعة على 9.33 مليون شيك خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و112.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو.

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 75.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 88.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 88.1 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و29.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.