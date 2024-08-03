تمويلات البنوك للأفراد في مايو الأعلى على الإطلاق

منحت البنوك العاملة في الدولة، الأفراد المواطنين وغير المواطنين تمويلات متنوعة بقيمة 7.4 مليارات درهم خلال مايو الماضي وحده، مقارنة مع 3.3 مليارات درهم خلال أبريل السابق، بنمو 4.1 مليارات درهم، وزيادة تصل نسبتها إلى 124%، في أعلى تمويلات شهرية يحصل عليها الأفراد خلال شهر واحد، في تاريخ البنوك.

ووصل الإجمالي إلى 441.3 مليار درهم بنهاية مايو، مقابل 433.9 مليار درهم بنهاية أبريل، بنمو شهري بلغ 1.7%، ونمو سنوي بلغت نسبته 9.4%، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، يعد هذا المستوى لتمويل الأفراد - الذي يضم القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات، وبطاقات ائتمان، وتمويل بناء مسكن خاص - الأعلى على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي.

وأظهرت البيانات أن البنوك منحت القطاع الخاص تمويلات بقيمة 15.2 مليار درهم خلال مايو الماضي وحده، وهو أعلى تمويل يحصل عليه القطاع الخاص خلال شهر واحد من البنوك العاملة في الدولة، بنمو شهري بلغ 1.2%، ونمو سنوي هو 5.2% ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر نفسه إلى تريليون و293.1 مليار درهم، مقابل تريليون و278 مليار درهم، بنهاية أبريل السابق، في أعلى مستوى تصل إليه تمويلات القطاع الخاص على الإطلاق.

ووفقاً لـ«المركزي»، بلغت قيمة تمويلات القطاع التجاري والصناعي، من قروض القطاع الخاص 852 مليار درهم، مقابل 844.1 مليار درهم بزيادة في التمويلات بلغت 7.8 مليارات درهم، بنمو شهري 0.9%، ونمو سنوي 3.2% خلال فترة المقارنة.

إلى ذلك، سجلت الاستثمارات من قِبل البنوك مستوى قياسياً بنهاية مايو الماضي، لتصل إلى 673.1 مليار درهم، مقابل 666.2 مليار درهم في نهاية أبريل السابق، بارتفاع 6.9 مليارات درهم، خلال شهر واحد، بنمو شهري هو 1%، مقابل نحو 558.6 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 114.5 مليار درهم، خلال عام، في نمو سنوي قياسي بلغت نسبته 20.5%.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، على النسبة الكبرى من استثمارات البنوك، بنسبة تفوق 49%، وبقيمة 332 مليار درهم، بزيادة على أساس شهري بلغت نسبتها 1.1 %، وزيادة على أساس سنوي تجاوزت 32%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) نحو 40.7% من إجمالي الاستثمارات، حيث تجاوزت 274 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 1.3%، وعلى أساس سنوي بلغت نسبته 11.8%.

وبلغت استثمارات البنوك في الأسهم 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نحو 37.8%، مقابل 11.9 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.2%، حيث بلغت نحو 16.6 مليار درهم في نهاية أبريل 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، محافظة على الرقم المتحقق نفسه في أبريل السابق، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.6%، حيث بلغت 50.3 مليار درهم في نهاية مايو 2023.

2.67 تريليون درهم الودائع المصرفية

بلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي 2.678.2 تريليون درهم، من بينها 2.473.6 تريليون درهم ودائع المقيمين، و433 مليار درهم ودائع حكومية. وبلغت ودائع القطاع العام الذي تمتلك الحكومة فيه 50% أو أكثر 237.7 مليار درهم.

وبلغت ودائع القطاع الخاص 1.757.7 تريليون درهم بنمو شهري 1.2%، ونمو سنوي 19.1%، وبلغت ودائع غير المقيمين 204.6 مليارات درهم، والبقية ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.