«كهرباء دبي» تكرّم 62 من مورديها المتميزين

كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، 62 من موردي الهيئة في فئات عدة، شملت الموردين الاستراتيجيين، والرئيسين، والأساسيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الموردين الداعمين لأصحاب الهمم، تقديراً لجهودهم والتزامهم بأعلى المعايير.

وأكد الطاير، حرص الهيئة على تكريم الموردين المتميزين الذين تعتبرهم شركاء النجاح والتميّز، حيث أسهم التزامهم بتقديم أعلى معايير الجودة في تحقيق الهيئة للعديد من الإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الخدماتية الأكثر تميزاً على مستوى العالم، بما يحقق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً ضمن بيئة محفزة تضمن فرصاً واعدة لجميع المؤسسات المتميزة، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وترسيخ مكانتها بيئة أعمال أكثر تمكيناً للاستثمارات الوطنية والدولية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأضاف الطاير: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، توفر دبي المناخ الملائم، والبيئة الداعمة للاستثمار، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتطوير البنية التحتية والتقنية والاستدامة، لتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات».