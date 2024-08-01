ارتفاع الطلب على الشحن الجوي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2024، والتي أظهرت استمرار النمو القوي في الطلب على الشحن. وأسهم هذا النمو في تحقيق أداء استثنائي للنصف الأول من العام، حيث تجاوزت مستويات عام 2023 وعام 2022 وحتى الأرقام القياسية لعام 2021.

وارتفع إجمالي الطلب بنسبة 14.1% مقارنة بمستويات يونيو 2023 (15.6% بالنسبة للعمليات الدولية)، وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نمواً سنوياً مكوناً من رقمين. وزادت السعة التي تُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 8.8% مقارنةً بشهر يونيو 2023 (10.8% بالنسبة للعمليات الدولية).