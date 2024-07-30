دبي تتفوق على 30 مدينة عالمية في نمو «قيم الإيجار»

أصدرت «سفلز»، الشركة العالمية للخدمات العقارية، نتائج مؤشرها الأخير للمدن العالمية السكنية الفاخرة، والذي كشف أن دبي تصدرت التصنيفات على 30 مدينة عالمية من حيث نمو القيمة الإيجارية، في حين احتلت المرتبة الخامسة من حيث نمو القيمة الرأسمالية في النصف الأول من 2024.

وتصدرت دبي المؤشر بمكاسب بلغت 12.1%، تلتها بانكوك (9%) ولشبونة (7.5%). وكشفت نتائج المؤشر أن هذه الأسواق تتمتع بمواصفات قوية جداً لأنماط الحياة، مع وجود عنصر آخر يتمثل في عمليات انتقال الشركات التي تزيد الطلب في هذه المدن.

وشهدت إيجارات العقارات الفاخرة في دبي، المدينة ذات الأداء الأفضل في المؤشر، ارتفاعاً ملحوظاً على مدار سنوات عديدة، حيث أدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال، وبرامج تأشيرات الإقامة الجذابة إلى تدفق الناس من جميع أنحاء العالم لشراء العقارات والعيش في هذه المدينة.

وقال رئيس وكالة العقارات السكنية في «سفلز» الشرق الأوسط، أندرو كامينغز: «واصلت سوق العقارات السكنية في دبي مسيرة نموّها في الأشهر الستة الأولى من العام مع تسجيلها أحجاماً وقيماً قياسية من المعاملات. إننا نشهد حالياً قدوم عدد من أفضل العلامات التجارية، فضلاً عن قيام المطورين بإطلاق مشاريع مرموقة في دبي وفي الدولة عموماً على نطاق أوسع للاستفادة من الطلب المتزايد، ومع ذلك وفي ظل انخفاض العرض الحالي، يبدو من غير المتوقع انخفاض إيجارات العقارات الفاخرة في أي وقت قريب».

وتعليقاً على أفضل ثلاث مدن أداء في المؤشر، قالت المدير المساعد لشركة سَفِلز العالمية للأبحاث، كيلسي سيلرز: «تعتبر دبي ولشبونة مدينتين رائدتين دائماً للنمو في أسواق الإيجارات للعقارات الفاخرة بسبب الطلب الزائد على استئجار هذه الفئة من العقارات، لكن برزت بانكوك باعتبارها (الوافد الجديد) في القائمة».

ويستمر الطلب في تجاوز العرض من العقارات الفاخرة المؤجرة في العديد من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ما يدعم نمو أسعار الإيجارات لهذه العقارات في جميع أنحاء المنطقة.

وشهدت المدن في جنوب أوروبا والشرق الأوسط أقوى نمو في القيمة الرأسمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حتى الآن، واحتلت لشبونة مرتبة الصدارة بارتفاع بنسبة 4.2% في النصف الأول من العام. وشهدت كل من أمستردام ومدريد وأثينا زيادات في قيمة رأس المال تزيد على 3%، مع احتلال دبي المركز الخامس بنمو قدره 2.9% في الفترة نفسها.

وارتفع إجمالي العائدات للعقارات الفاخرة بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2023، إلى 3.1%، حيث سجلت أسواق الإيجار العالمية نمواً أقوى من أسواق المبيعات، وذلك عبر 30 مدينة عالمية شملها المؤشر. ويبلغ متوسط إجمالي العائد للعقارات الفاخرة في الأسواق الـ30 حالياً 3.2% في مختلف هذه المدن العالمية، مقارنة بـ3.1% في ديسمبر. ولاتزال لوس أنجلوس ونيويورك ودبي المدن الأعلى إنتاجية، حيث يتجاوز متوسط العائدات 5%.