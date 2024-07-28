عقاريون: أداء القطاع العقاري في دبي يفوق التوقعات

توقع عقاريون استمرار نمو الإيجارات السكنية في دبي خلال المتبقي من العام الجاري 2024، بفضل انتعاش القطاع السياحي، وارتفاع أعداد المقيمين، فضلاً عن النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، مؤكدين أن أداء القطاع العقاري في الإمارة فاق التوقعات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن سوق دبي العقارية تشهد طلباً كبيراً خلال العام الجاري، مع اجتذاب مزيد من السيّاح، متوقعين كذلك أن تواصل أسعار القيم الإيجارية في المناطق المطلة على البحر أو مركز المدينة بالصعود، أو تحافظ على مستويات عالية، نظراً للضغط الكبير من السياح والزوّار، و«بيوت العطلات» في البحث عن عقارات بمواقع مميزة.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عوامل عدة دفعت أسعار الإيجارات في دبي إلى مواصلة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، أبرزها انتعاش قطاع السياحة، وزيادة عدد السكان والمقيمين في الإمارة».

وأضاف: «فاق أداء القطاع العقاري التوقعات، وسجل نمواً قوياً بعد أن كانت توقعات البعض تشير إلى تباطؤ في الإيجارات أو أسعار المبيعات».

ورأى الزرعوني أن «سوق دبي العقارية جاءت عند حسن ظن المستثمرين بها، وحققت لهم عائدات إيجارية مرتفعة، كما حافظت على هذا النمو على مدار السنوات الأخيرة، ما يتضح أن ذلك الانتعاش سيتواصل مستقبلاً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع: «تشهد سوق دبي العقارية طلباً كبيراً خلال العام الجاري، فضلاً عن زيادة ملحوظة خلال فصل الصيف مع اجتذاب مزيد من السياحة الخارجية».

وأشار قشوع إلى النمو الاقتصادي الإيجابي المتوقع في الدولة، وفقاً لتقارير هيئات دولية، والمشروعات الكبرى التي تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يدعم توقعات مواصلة ارتفاع الإيجارات في دبي.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ: «تؤكد المبيعات العقارية الضخمة والمستويات القياسية لها استمرار الزخم داخل السوق، ما يعكس طلباً كبيراً على الاستثمار والتملك في السوق العقارية بدبي»، لافتاً إلى توجه عدد كبير من المقيمين نحو «التملك»، بدعم من التسهيلات التي يمنحها المطوّرون، والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ما يدفع المقيمين لشراء العقارات بدلاً من الإيجار، خصوصاً في مناطق معينة.

وأضاف: «أسعار القيم الإيجارية في المناطق المطلة على البحر، أو مركز المدينة، ستستمر في الصعود، أو تحافظ على مستويات عالية، بسبب الضغط الكبير من السياح والزوار، وبيوت العطلات، في البحث عن عقارات بمواقع مميزة».