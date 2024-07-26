الجابر: الإمارات ستظل شريكاً استراتيجياً للصين وملتزمة بدورها كمزود موثوق للطاقة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «الصين تعدّ شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات ولاقتصادات المنطقة، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الشراكات والمبادرات النوعية التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعدّ أحد أهم الأسواق الرئيسة بالنسبة لشركة أدنوك لإنتاجها من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات».

وأكد أن «دولة الإمارات ستظل شريكاً استراتيجياً للصين وملتزمة بدورها كمزود موثوق للطاقة»، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون والعمل على الاستفادة من الفرص المجدية اقتصادياً والشراكات الاستراتيجية، لتحقيق منافع متبادلة ومستدامة للبلدين في المجالات كافة، بما في ذلك النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والشحن، والتخزين.

جاءت تصريحات الجابر، بمناسبة قيامه بزيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

وقال الجابر: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والمصالح الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى آفاق استراتيجية جديدة».

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً لحرص دولة الإمارات على استمرار التنسيق وتوثيق العلاقات مع الشركاء واستكشاف فرص جديدة واستباقية للتعاون في المجالات الحيوية، والبناء على المناقشات الإيجابية التي تمت خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين نهاية شهر مايو الماضي.

وأجرى الجابر، خلال الزيارة، عدداً من الاجتماعات مع قادة القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتصنيع والشحن والإمداد.

وشهدت الاجتماعات مع شركات القطاع الخاص توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الصيني تضمنت اتفاقيتين بين «شركة أدنوك للإمداد والخدمات» ومشروع «إيه دبليو» (AW Shipping) المشترك مع مجموعة وانهوا (Wanhua) الصينية للصناعات الكيميائية، وشركات بناء السفن حوض جيانغنان لبناء السفن (Jiangnan Shipyard) والشركة الصينية لبناء السفن والتجارة (CSTC)، إحداها بشأن بناء تسع ناقلات عملاقة لنقل غاز الإيثلين بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، والأخرى بشأن بناء 2 إلى 4 ناقلات أمونيا عملاقة تراوح قيمتها بين 250 و500 مليون دولار.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين «أدنوك» وشركة (CNPC) تشمل سلسلة قيمة الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير النفط والغاز، والتقنيات المتقدمة، والتكرير والتسويق والتجارة. وكذلك اتفاقية تعاون استراتيجي بين «أدنوك» وشركة (CNOOC)، لاستكشاف الفرص في الطاقات الجديدة، والحلول منخفضة الكربون، ومشاريع الغاز الدولي والغاز الطبيعي المسال، وأنشطة النفط والغاز، ومشاريع التسويق والتجارة، إضافة إلى اتفاقية للتعاون لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص للبولي أوليفينات في الصين بين تحالف ضم أدنوك وبورياليس وبروج ومجموعة وانهوا (Wanhua) للكيماويات وشركة وانرونج للمواد الجديدة.

وتُعدُّ الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والصين في عام 2023 نحو 95 مليار دولار، منها 83 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية محققة نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2022 في إطار سعي الجانبين لمضاعفة حجم التجارة إلى نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030.